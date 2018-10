Onze Club gemist met forse zege Beilen, de Emmer derby en de '5e klasse F'

VOETBAL - In Onze Club, hét populaire amateurvoetbalprogramma van Nederland, aandacht voor vier samenvattingen en natuurlijk een nieuwe aflevering van de rubriek 'de vijfde klasse F. Deze week staat VCG centraal.

De uitzending van Onze Club, met vier samenvattingen en de rubriek 'de vijfde klasse F'

De club uit Geesbrug nam het op tegen nieuwkomer FC Assen zaterdag.DZOH ontving in de 2e klasse J stadgenoot Drenthina en in de 1e klasse E probeerde koploper HZVV de ongeslagen status te behouden tegen PKC'83,Dat zijn twee mooie affiches in het Drentse amateurvoetbal op zondag. In de 1e klasse F ontving GOMOS, in het duel der promovendi, VKW uit Westerbork. De Börkers hebben na twee duels al vier punten, terwijl GOMOS na drie duels nog wacht op de eerste zege. De formatie van trainer Wim Bakering staat op twee punten. Een klasse lager stonden Rolder Boys en Beilen tegenover elkaar op een perfecte grasmat in Rolde.Onze Club sluit, zoals elke week, af met de rubriek 'de vijfde klasse F'. Deze keer brengen we een bezoek aan VCG in Geesbrug.