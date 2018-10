Mannen vallen uit constructie feesttent tijdens Oktoberfest Alteveer [video]

Enkele bezoekers van het Oktoberfest in Alteveer hebben dit weekend levensgevaarlijke capriolen uitgehaald in de feesttent.

De mannen klommen in constructie in een tent, enkele meters boven het publiek en vielen vervolgens naar beneden. Het is onduidelijk hoe de mannen eraan toe zijn.In Alteveer werd voor de vijfde keer het Oktoberfest gehouden.