Burgerhulpverleners Valthermond spijkeren kennis over reanimatie bij Herhalingscursus reanimatie (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

Tientallen burgerhulpverleners uit Valthermond hebben afgelopen weekend in het Brughuus een herhalingscursus gedaan om hun kennis op het gebied van reanimatie up to date te houden. Valthermond geldt in Drenthe als een voorbeeld van een dorp waar de hulpverlening bij hartfalen goed is geregeld.





Oefenen belangrijk

“Het is belangrijk dat de burgerhulpverleners bijeen zijn en de procedures en vaardigheden nog eens worden geoefend”, vertelt Sandra van Esveld van de stichting Hartveilig Valthermond.



170 hulpverleners is het doel

Valthermond heeft nu ruim 120 inwoners die een levensreddende AED kunnen bedienen. “Gelukkig is het gelukt om voldoende AED’s in het dorp beschikbaar te krijgen. We hopen nog extra burgerhulpverleners te kunnen vinden, het zou mooi zijn als we uiteindelijk op 170 uitkomen.”



De burgerhulpverleners hebben allemaal een tas gekregen, met daarin onder andere een hesje, een mondkapje, handschoenen en een zaklampje. De hulpverleningsdag werd voor de tweede keer georganiseerd. Terwijl binnen de burgerhulpverleners in groepjes de cursus volgden, stonden buiten diverse voertuigen van brandweer, politie en ambulance opgesteld, zodat het publiek een kijkje kan nemen.