'Als je werkgevers nu hun zin geeft, sta je straks machteloos'

Zo'n 250 metaalwerkers hebben zich vanmorgen verzameld in Emmen. Ze gaan niet aan het werk vandaag, maar staken voor een beter cao. Het gaat om een onverwachte staking.

Volgens verslaggever Steven Stegen, die de actie volgt, is de stakingsbereidheid groot."Wij staken om datgene te behouden waarvoor onze voorouders hebben gevochten. We willen een normale pensioenleeftijd van 65 jaar en we willen goede rechten voor uitzendkrachten", vertelt een van de stakers. "Ik ben nu 63 jaar en moet door tot 66 jaar en negen maanden. Maar straks moet ik ook nog tot 70 als dit zo doorgaat."Volgens de staker hadden ze al eerder moeten beginnen met onverwachte stakingen. "Ik zit bij een kabelbedrijf in Emmen. Als er een onverwachte staking is, krijgen ze geen materiaal. Misschien is het effect dan wel groter."Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen eisen een toekomstbestendige en eerlijke cao, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook moeten er betere voorwaarden komen voor uitzendkrachten."In het verleden kreeg een uitzendkracht na negen maanden een vaste baan of moest 'ie eruit. Dat is niet meer zo. Ik hoor nu dat ze er na een bepaald aantal weken weer uit moeten. Dan zijn ze een poosje weg en mogen ze weer komen. En zo gaat dat de hele tijd, maar een vaste baan krijgen ze niet", aldus een van de stakers.Inmiddels wordt er al maanden gestaakt in de metaalbranche. "We houden vol. Als je a zegt, moet je ook b zeggen. Als je de werkgevers nu hun zin geeft, ben je over drie of vier jaar machteloos."