Klimmende man Oktoberfest ontkwam aan beveiliging De mastklimmer in Alteveer (foto: screenshot VK Mag)

De bezoeker van het Oktoberfest in Alteveer die zaterdag in een mast klom, kon dat doen omdat de beveiliging druk was met een opstootje ergens anders in de tent. Dat zegt organisator Johan Sok.





Gewaarschuwd

"Hij was al meerdere keren gewaarschuwd en ook uit de mast gehaald door beveiligers. Uiteindelijk zag hij alsnog zijn kans schoon, toen de beveiliging druk was met een opstootje in de buurt van het podium", zegt Sok.



'Als een aap'

"Hij klom in de constructie van het licht en wilde naar de overkant klimmen als een aap. Toen hield hij het niet meer en viel hij. Hij is met een ambulance afgevoerd."



Om wie het gaat en wat voor letsel de man heeft, heeft Sok nog niet kunnen achterhalen. "Daarover krijgen we geen informatie in verband met de nieuwe wet op de privacy."



