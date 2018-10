Agente krijgt waarschuwing voor beschieten onschuldige scooterrijder

Een 41-jarige politieagente uit Emmen is voor het beschieten van een onschuldige scooterrijder veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 120 uur.

De rechtbank in Groningen vindt dat er sprake is van een poging tot zware mishandeling. De agente zou niet hebben gehandeld volgens de instructies van de politie.De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Hij komt neer op een waarschuwing. Als de agente de komende jaren niet weer de fout in gaat, krijgt ze geen straf.De Emmer agente schoot vorig jaar op 8 april in Hoogkerk vier keer op de scooterrijder, omdat die een stopteken negeerde. De scooterrijder zou recht op de agente zijn afgereden.De 41-jarige vrouw was ervan overtuigd dat de man een acuut gevaar vormde. Hij voldeed aan het signalement van een man die zijn ouders had bedreigd met pistolen. Hij zou rondrijden op een rode scooter en nog steeds wapens bij zich hebben.Die man was op de vlucht met wapens in een sporttas. Toen agenten de rode scooter zagen rijden, zetten ze de achtervolging in en gaven een stopteken. Omdat de man dat negeerde, schoot de agente gericht. De bestuurder werd niet geraakt. Hij bleek onschuldig. De man had geen geldig rijbewijs en was daarom doorgereden.Volgens de rechtbank heeft de vrouw een beoordelingsfout gemaakt. "Zij heeft zonder enige vorm van overleg met haar collega's geschoten en zich laten meeslepen door de situatie."Zelf zei de vrouw tijdens de rechtszaak dat ze nog altijd vindt dat ze juist heeft gehandeld. De gewapende man naar wie de agenten echt op zoek waren, meldde zichzelf later op het bureau.