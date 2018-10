Stelling: Ik meld me weleens onterecht ziek

In Nederland spijbelen we niet zo snel van ons werk, blijkt uit onderzoek van salarisverwerker ADP.

Vijftien procent van de ondervraagden zegt geneigd te zijn zich onterecht ziek te melden. Maar in Engeland ligt dat aantal een stuk hoger, met bijvoorbeeld 27 procent.Toch is spijbelen niet heel erg, zegt de directeur van het ADP in het Algemeen Dagblad. "Als iemand het echt tot hier heeft, kan spijbelen ook wel goed zijn. Even een dag afstand van het werk kan ervoor zorgen dat hij of zij de zaken op een rij kan zetten. Dat kan erger voorkomen. Beter een dag missen dan door blijven gaan tot je niet meer kan. Dat leidt alleen maar tot langer verzuim."Spijbel jij weleens van het werk? Of kom je alleen niet opdagen als je écht ziek bent?