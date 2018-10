Video: Otters in de Onlanden

Maar liefst vijf otters zijn er te zien op deze video, gemaakt in de Onlanden.

Het gaat om een moeder otter met haar vier jongen. Dat is een zeldzaamheid, meestal krijgt een ottervrouwtje maar 2 of 3 jongen.Ook dat ze overdag gespot worden is bijzonder, otters zijn schuwe beestjes. De Otters werden vastgelegd door een camera van stichting Natuurbelang De Onlanden.Vorige week zagen we een boommarter zijn territorium markeren met uitwerpselen.