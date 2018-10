Deel dit artikel:













Politie lost schot bij arrestatie automobilist in Ruinen Onderzoek na de aanhouding (foto: Persbureau Meter) De politie heeft geschoten bij de arrestatie van de man (foto: Persbureau Meter) De politie doet onderzoek bij de auto van de man (foto: Persbureau Meter)

De politie heeft vanochtend een automobilist aangehouden na een achtervolging op de N375 bij Ruinen. Daarbij heeft een agent geschoten.

Agenten wilde de man laten stoppen voor een controle, maar hij negeerde het stopteken en ging er vandoor. "Toen is er een schot gelost", zegt woordvoerder Anne van der Meer.



Of het een waarschuwingsschot of een gericht schot was, is nog niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. De weg is bij Ruinen afgesloten voor onderzoek.



De identiteit van de man en de reden waarom hij vluchtte zijn nog niet bekend.