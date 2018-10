Wildlands vindt tijdelijke opvolger voor Frankwin van Beers

Avonturenpark Wildlands in Emmen heeft vanaf vandaag een interim-directeur. Erik van Engelen volgt tijdelijk Frankwin van Beers op, die is gestopt als directeur.

De 50-jarige Erik van Engelen is al zo'n 16 jaar actief als interim-directeur, voor onder meer Fortis, Randstad, ING en Eneco."We hebben met Erik van Engelen een ervaren kracht in huis gehaald, gespecialiseerd in veranderingsprocessen. Het doel is om de komende maanden een realistische en duurzame business case te ontwikkelen waar Wildlands de toekomst mee in kan", reageert Marcel Schonenberg van de Raad van Commissarissen van Wildlands. De zoektocht naar een nieuwe directeur gaat ondertussen door.Van Beers maakte halverwege vorige maand bekend dat hij stopt bij Wildlands. Hij vindt het tijd voor een nieuwe directeur met een 'frisse blik'. Van Beers werkte bijna negen jaar voor de dierentuin in Emmen. Wat hij gaat doen, is nog niet bekend.