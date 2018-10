Deel dit artikel:













Volleybalsters naar halve finale WK De Nederlandse volleybalsters hebben zich geplaatst voor de halve finales (foto: ANP)

De Nederlandse volleybalsters, met spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen, hebben de halve finale bereikt bij het WK in Japan. Oranje versloeg de Verenigde Staten in vijf sets en was daardoor ook meteen verantwoordelijk voor de uitschakeling van de titelverdediger.





Nederland, dat op een groot toernooi nog nooit van de Amerikaanse vrouwen had gewonnen, is al zeker van de beste prestatie ooit op een WK. Dat was tot dusverre de zevende plaats in 1998. De ploeg werd al wel vierde bij de Olympische Spelen van Rio in 2016.



De setstanden waren 30-32, 15-25, 25-22, 25-15 en 15-9. Het team van bondscoach Jamie Morrison speelt morgen de tweede en laatste wedstrijd uit de derde ronde tegen China. Dat team won gisteren van de Verenigde Staten en is nu ook al zeker van een vervolg.