Oud-importeur schrikt van dodelijk ongeval met vliegtuigje

"Ik schrik hier behoorlijk van", zegt oud-importeur van Pipistrel-vliegtuigjes Egbert Doorten uit Elp in een reactie op het dodelijke ongeval bij Onstwedde, afgelopen weekend.

De 55-jarige piloot Tjerk van Dijk uit Drachten kwam bij de crash met een elektrisch vliegtuigje om het leven. Het toestel, een Pipistrel Alpha Electro, vloog na de crash in brand. Het was het enige elektrische vliegtuigje in Nederland. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.Het vliegtuigje landde afgelopen zomer op Groningen Airport Eelde.Egbert Doorten importeerde tot ruim een jaar geleden vliegtuigjes van het Sloveense bedrijf Pipistrel Aircraft. "Met die ultralight-vliegtuigen kon je bijna geen ongeluk krijgen", zegt de inmiddels 82-jarige Doorten. "Ik ben dan ook erg verbaasd dat dit gebeurd is", voegt hij er aan toe.De omgekomen Van Dijk was met grote regelmaat te vinden op het vliegveld in Hoogeveen. "Hij regelde vluchten voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen, ook op ons vliegveld", vertelt havenmeester Freek Dijkstra. "Als je dan over zo'n ongeluk hoort, denk je wel even: shit."De politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar de oorzaak van de crash."Maar vliegen blijft de veiligste manier van transport", zegt havenmeester Dijkstra.