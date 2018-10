De trek van de houtduiven langs het Bargerveen

Langs het Bargerveen, direct aan de Duitse grens, was afgelopen weekend de houtduiftrek te bewonderen. Boswachter Erik Bloeming zag duizenden vogels overvliegen naar het zuiden.

Hoewel er in sommige jaren geen houtduif te zien is, waren ze nu in overweldigende aantallen aanwezig. Op één ochtend telde Bloeming er 27.620, waaronder groepen van meer dan 4.000 exemplaren. "Ze trekken elk jaar naar het zuiden, maar het hangt af van de wind of we ze langs de Duitse grens kunnen zien", legt Bloeming uit."Hoe meer oostenwind er is, hoe groter de kans dat je ze ziet. Ze worden dan als het ware naar het westen gestuwd, waardoor wij ze hier ook kunnen zien. Normaal vliegen ze een stuk verder naar het oosten over Duitsland."De aantallen die Bloeming noemt lijken heel precies. "Maar eigenlijk is het een schatting. Je telt er eerst tien, dan eens honderd, letterlijk. Dan ga je een schatting maken met die vlek van honderd vogels, die leg je als het ware op de wolk van vogels, en dan reken je het op die manier uit." Op deze manier kun je grote aantallen tellen, maar heel precies is het niet: "Met veel ervaring kom je een heel eind in de buurt. Maar het kan op deze aantallen zo 10 procent schelen."