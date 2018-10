Laatste baby van het Bethesda heet Elinn: 'Wat een mooi popje'

De laatste baby die geboren is in het Ziekenhuis Bethesda is Elinn Blokzijl. Ze kwam gistermiddag om 16.30 uur ter wereld. De gelukkige ouders uit Zuidwolde hadden helemaal niet verwacht dat ze nog in Hoogeveen terecht konden.

Moeder Annemijn vertelt dat ze de bevalling nog niet had verwacht. "Ik was volgende week pas uitgerekend, dus wij hadden gedacht dat we naar Zwolle zouden gaan. Het is wel heel mooi om zo dichtbij te kunnen bevallen."Moeder en dochter maken het goed. Elinn is het eerste kind voor Annemijn en haar man Berthil. Ze mochten vanochtend naar huis en daarmee deden ze figuurlijk de deur van de afdeling verloskunde achter zich dicht. Deze afdeling en de kinderafdeling zijn om 9.00 uur vanmorgen officieel gesloten. Er zijn geen kinderartsen genoeg en daarom concentreert Treant Zorggroep de afdelingen in Emmen."Het is wel een heel grote regio die het nu zonder afdeling verloskunde moet stellen, want Meppel is ook al dicht", zegt moeder Annemijn. "Voor mij was het al wel duidelijk dat ik in het ziekenhuis wilde bevallen. Maar voor vrouwen die thuis willen bevallen verandert de situatie wel. Als je dan toch naar het ziekenhuis moet, dan lijkt het me wel beangstigend als je lang in de ambulance moet liggen."Annemijn is blij dat ze in het Hoogeveense ziekenhuis terecht kon. "Ik vond de bevalling vrij heftig, maar ik wist ook niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar als je nou kijkt naar het resultaat, dan was het het dubbel en dwars waard. Wat een mooi popje. Prachtig."