Oranjefan Fienus Baas gehuldigd op middenstip Johan Cruijff ArenA Fienus Baas bezocht zo'n 250 interlands (foto: Fienus Baas/Facebook)

Gehuldigd worden voor het oog van 50.000 mensen in de Johan Cruijff ArenA. Er zijn niet veel mensen die dat meemaken, maar Fienus Baas uit Odoorn overkwam het dit weekend.

"Ik ben zaterdag gehuldigd samen met mijn maat Gert Grimmius. Ik heb er inmiddels 250 interlands op zitten en Gert 300. Dat was reden voor de KNVB om ons te huldigen op de middenstip tijdens de wedstrijd Nederland-Duitsland", vertelt Baas.



Op de middenstip

Tijdens de wedstrijd zat Baas op de VIP-tribune, naast Dirk Kuijt en tussen de familie van Rafaël van der Vaart. "Op een gegeven moment werd in de pauze omgeroepen dat ze een aantal trouwe supporters gingen huldigen. Toen werden we verzocht naar de middenstip te komen. Michael van Praag reikte een heel mooi, origineel Oranjeshirt uit, met het aantal bezochte interlands erop." Het t-shirt wil Baas inlijsten en een plekje geven in zijn 'mancave'.



De huldiging kwam voor Baas overigens niet echt als een verrassing, omdat hij van tevoren een brief van de KNVB had gekregen.



Hoogtepunt

Met het bijwonen van 250 interlands maak je natuurlijk heel wat hoogtepunten mee. Maar wat is nu het ultieme hoogtepunt van Baas? "Het hoogtepunt was zeker in 2010. Ik was toen met mijn gezin in Zuid-Afrika. Het ging nog helemaal niet om de finale, maar om de groepswedstrijd Nederland-Brazilië. Dat was echt een kippenvelmoment. Na die wedstrijd heb ik nog even zitten huilen van geluk. Dat blijft me altijd bij."



Inmiddels is Baas in Brugge en reist hij door naar Brussel voor interland nummer 251: de wedstrijd België-Nederland. Hoeveel interlands er nog volgen? "Ik heb al gezegd: we gaan eerst richting de driehonderd. En dan ga ik kijken hoe fit en vitaal ik ben, want het kost veel energie."