Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Werkstraf voor drugsbezit en rijden zonder rijbewijs De man had een zak hennep bij zich (foto: pixabay)

Een 18-jarige man uit Nieuw-Weerdinge is voor drugsbezit en rijden zonder rijbewijs veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur. De helft is voorwaardelijk.

De man reed met vrienden op 7 april op het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen. Toen politieagenten hem aan de kant zetten vanwege een verkeerscontrole, kwam de henneplucht hen tegemoet.



Ze doorzochten de auto en vonden niet alleen een zak vol henneptoppen, maar ook speed. De Nieuw-Weerdinger zei niks te weten van de drugs. Omdat het in zijn auto lag, is hij er wel verantwoordelijk voor, vindt de rechter.



Op 15 juli werden in Emmen ook drugs gevonden in zijn auto. Toen was de man zelf nergens te bekennen. In de rechtszaal zei hij dat hij de auto die dag had uitgeleend. De rechter sprak hem daarvan vrij, omdat er geen bewijs was dat hij wél zelf had gereden die dag.