Personeel S.I.T. Controls weer aan het werk

Het bedrijf S.I.T. Controls in Hoogeveen is gisteravond laat weer open gegaan. Dat bevestigt de telefoniste van het bedrijf.

De fabriek is afgelopen donderdag twee keer ontruimd door de brandweer, omdat medewerkers onwel werden. Het RIVM komt woensdag met de uitslag van de meetresultaten en pas dan is duidelijk of het werkklimaat in het pand wel veilig is.De arbeidsinspectie heeft er geen bezwaar tegen dat de fabriek weer open is. “De directeur mag dat zelf bepalen, tenzij er beperkingen worden opgelegd door de overheid en dat is hier niet geval”, zegt woordvoerder Paul van der Burg van de arbeidsinspectie. Het ongevalsonderzoek van de inspectie is nog niet afgerond, aldus Van der Burg.De gemeente Hoogeveen speelt geen rol in de beslissing om wel of niet open te gaan. “Het gaat om een intern probleem met uitstraling naar buiten. Het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf,” aldus een woordvoerder. Directeur Anton Tuinstra van S.I.T. Controls was nog niet beschikbaar voor een reactie.Bij het bedrijf raakten afgelopen week meerdere medewerkers onwel. Enkelen moesten naar een ziekenhuis. De brandweer verrichtte meteen erna metingen, maar kon geen oorzaak vinden.