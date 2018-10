Jetta Klijnsma over windmolenterrorisme: We moeten elkaar geen beroerde dingen aandoen

Commissaris van de koning Jetta Klijnsma voert gesprekken met de voor- en tegenstanders van windmolens in De Veenkoloniën.

'windmolenterrorisme'

Ze wil met iedereen in gesprek, om de bewoners beter te leren kennen en om ze dichter bij elkaar te brengen. Acht vragen aan de commissaris over die gesprekken:"Ik voer gesprekken met voor- en tegenstanders en ook met mensen die er genuanceerd tussen in zitten. We gaan samen om tafel in het gebied. Ik doe het omdat ik het zo belangrijk vind dat mensen in de dorpen weer met elkaar kunnen praten."Ik vind het vooral fijn om de mensen te leren kennen. Ik zit hier nog niet zo lang en begrijp dat het echt niet simpel is om met de komst van windmolens en de hele discussie om te gaan. Maar het is essentieel als je samen in een dorp woont, dat je samen oplossingen vindt. Aan die tafels praten we daar ook over. En we hebben het over hoe die windmolens worden geplaatst, wat er bij komt kijken en of we iets kunnen verzinnen om ze zo goed mogelijk in te bedden.""Soms zijn de gesprekken heel emotioneel en dat begrijp ik. Soms zijn ze ook heel oplossingsgericht en dat is mooi. Er zit een mix in. Eigenlijk zegt iedereen wel dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven sparren. Ze willen geen dikke kraters in de dorpsgemeenschap.""Het komt voor, dat is heel verdrietig. Het is niet aan de orde van de dag. Iedereen die er een beetje rustig over nadenkt, die is best wel bereid om aan die tafel te komen zitten. Er zijn mensen die zijn bijna verkrampt in de discussie. Dat is verdrietig om mee te maken."De gesprekken zijn geslaagd als de mensen in de dorpen en wijken elkaar niet meer met de nek aankijken en in alle openheid het gesprek met elkaar aangaan. Daarom zijn de gesprekken ook in kleine setting, met een beperkt aantal mensen. Want ik wil ook goed kunnen luisteren. Op zich zijn de gesprekken wel openbaar, maar we nodigen de media niet uit.""Dat vind ik dus triest. Ik praat ook met de vertegenwoordigers van die platforms. Ik wil van de stevige tegenstanders ook weten wat hun standpunten zijn. Maar ik praat ook met de windboeren. Iedereen doet ertoe hier in Drenthe. Maar ik vind wel dat je moet voorkomen dat je geen loopplankjes meer hebt om elkaar te bereiken. Als je zo geharnast bent - gelukkig is dat maar een beperkt aantal mensen - dan doe je de gemeenschap geen goed en ben je ook voor jezelf behoorlijk verdrietig bezig."Ik wil zo graag dat iedereen gewoon met elkaar in conclaaf gaat, ook mensen die er 'behoorlijk stevig' in zitten. We moeten elkaar geen beroerde dingen aandoen in het leven. Dat is het niet waard. Mijn oproep aan ons allemaal is dat we elkaar de mond gunnen.""Ik vind dat er behoorlijk wat mensen aan die tafels komen en daar ben ik blij mee. Het zijn vaak ook mensen die een bepaalde, centrale rol vervullen in het dorp. Ze zijn bijvoorbeeld actief bij het buurthuis of bij de schaatsclub. Ze kunnen goed vertellen over de dorpsgemeenschap. Dat maakt me blij. Ik vind het fijn om alle Drenten te leren kennen: voor-, tegenstanders en iedereen die ertussenin zit, en die laatste groep is het grootst.