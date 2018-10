Opgepakte man probeerde bij Ruinen agent aan te rijden

De man die vanochtend op de N375 bij Ruinen werd gearresteerd, wordt verdacht van een poging tot doodslag op een agent. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De man probeerde een agent aan te rijden.

Dat was ook de reden voor de politie om een schot te lossen. Daarna kon de man worden aangehouden. Er raakte niemand gewond.Het gaat om een 67-jarige man uit Hoogeveen. "Een motoragent zag hem met zijn auto meerdere kleine verkeersovertredingen maken. Daarom wilde hij de man laten stoppen en aanspreken", aldus de woordvoerder.Daarop ging de Hoogevener ervandoor. Hij probeerde ondertussen de motoragent van de weg te rijden. Die riep hulp in van collega's. Toen er een politieauto bij kwam, lukte het om de auto van de man klem te rijden. "Toen een collega uitstapte en naar de auto van de man liep, probeerde hij de agent aan te rijden. Op dat moment is er geschoten."Of het een waarschuwingsschot in de lucht of een gericht schot was, is nog niet duidelijk. Het schietincident wordt onderzocht. De Hoogevener zit vast voor de poging tot doodslag en wordt verhoord.