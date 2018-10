Laura Dijkema: Het doel is een medaille, maar we hebben nog niets

Nooit eerder wonnen de Nederlandse volleybalsters op een groot toernooi van de Verenigde Staten. Vandaag, bij het WK in Japan, leek de ploeg met spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen opnieuw ten onder te gaan. Maar een 2-0-achterstand in sets werd omgebogen in een zege en plaatsing voor de halve finale.

"Het is een super bijzondere prestatie, waar we heel trots op mogen zijn", blikt Dijkema terug op de zege Nederland liet de eerste set glippen na een ruime voorsprong (30-32) en verloor ook de tweede set. "We begonnen de wedstrijd echt goed. Toch kwam Amerika beter in het spel en kwamen ze toch weer terug. Die tweede set had ik het gevoel dat we meer tegen onszelf aan het spelen waren dan tegen Amerika.""Ik was ook echt boos en agressief, want ik dacht: we hebben echt zo'n kans vandaag. Gelukkig hebben we het tij, ook dankzij goede wissels in de derde set, kunnen keren. Echt een mooie teamprestatie vandaag", aldus de spelverdeelster.De volleybalsters knokten zich terug naar 2-2. "In de vierde set zag je aan de koppies van Amerika dat ze niet meer vol gingen. Je zag de frustratie aan de kant bij de coaches. Voor ons de taak om vooral rustig te blijven. En dat lukte. Je zag het bij Amerika in de vierde set een beetje breken."De beslissende vijfde set ging met 15-9 ruim uiteindelijk naar Oranje. "Toch was zo'n vijfde set superspannend. Je wilt zó graag winnen. Maar we hadden goede servedruk en daardoor konden we konden een gaatje slaan."Oranje speelt morgen de tweede en laatste wedstrijd uit de derde ronde tegen China. Dat team won gisteren van de Verenigde Staten en is nu ook al zeker van een vervolg. "We willen tegen China gewoon winnen, want we willen de beste loting voor de halve finale. We hebben een doel gesteld en dat is een medaille halen. Dat staat nog steeds. En we hebben nog niets, dus we moeten gewoon doorgaan", zegt Dijkema.De Nederlandse volleybalvrouwen spelen in de halve finale van het WK in Japan tegen Italië of Servië. De halve finales worden op vrijdag afgewerkt. De strijd om het brons en de de finale staan een dag later op het programma.