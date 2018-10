Sportcast #10: 'VV Hoogeveen nog steeds geen kampioenskandidaat'

In de tiende Sportcast blikken verslaggevers René Posthuma, Niels Dijkhuizen en Karin Mulder terug op de Superprestige in Gieten. Natuurlijk gaat het over de niet topfitte Mathieu van der Poel die desondanks zijn klasse etaleerde. En credits voor Fleur Nagengast uit Beilen. Zij kon zich meten met de wereldtop.

Verder gaat het over de Nederlandse volleybalsters met Laura Dijkema, eveneens uit Beilen. De volleybalsters schrijven historie op het WK in Japan en zijn inmiddels doorgedrongen tot de halve finale.En ook aandacht voor voetbal. We blikken vooruit op PSV - FC Emmen, die zaterdag voor het eerst in competitieverband wordt gespeeld. Zit er een stunt in voor de Emmenaren? En in het amateurvoetbal staat Hoogeveen na zeven wedstrijden fier aan kop in de Hoofdklasse A van het zondagvoetbal. Houdt de ploeg van trainer Nico Haak dat het hele seizoen vol?