Dierenbescherming slaat Zuidlaardermarkt een jaartje over De Dierenbescherming heeft een personeelstekort (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

De Dierenbescherming houdt dit jaar door een personeelstekort geen officieel toezicht op de paarden op de Zuidlaardermarkt.

Volgens woordvoerder Piko Fiege van de Dierenbescherming loopt op de markt hooguit een drietal vrijwilligers rond om een oogje in het zeil te houden.



Misstanden bekend

De Dierenbescherming stelt dat de wantoestanden wel bekend zijn. "Ze beloven in Zuidlaren ieder jaar weer beterschap, maar we lopen telkens tegen dezelfde misstanden aan", zegt Fiege. Volgens hem hebben de paarden ieder jaar te maken met een tekort aan water en voer. "Je moet maar eens goed kijken, twee keer rond lopen", raadt de woordvoerder aan. "De paarden moeten allemaal een emmer water hebben en zijn soms zo kort aangelijnd, dat ze niet bij het stro kunnen."



Dampende paarden

Daarnaast haalt Fiege ook het poëtische beeld van de dampende paarden in het ochtendzonnetje onderuit. "Die beelden zijn altijd prachtig, maar komende avond en morgen blijft het droog. De paarden zijn kletsnat van het zweet, veroorzaakt door stress", aldus Fiege.



De grootste paardenmarkt van Europa wordt morgen om 06.00 uur geopend door burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo.