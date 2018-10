Drentse schaatshelden volgen in spanning ontwikkelingen in Hoogeveen

Jan Bols en Piet Kleine, ambassadeurs van de nog te bouwen ijsbaan in Hoogeveen, wachten de ontwikkelingen rond de bouw van de baan deze maand in spanning af.

Vorige week werd bekend dat de gemeente Hoogeveen van de provincie meer tijd wil voor de bouw van de ijsbaan met zwembad, morgen komt de Rekenkamercommissie met de cijfers over de haalbaarheid van dit plan.Het college van Gedeputeerde Staten liet gelijk weten niet aan de regels te willen tornen. Provinciale Staten heeft uiteindelijk het laatste woord over de vraag of Hoogeveen wel of geen uitstel krijgt. Beide Drentse schaatshelden zijn teleurgesteld in de gang van zaken. "Het gaat allemaal maar raar", zegt Piet Kleine. "Het zou zonde zijn als alles opnieuw moet, zeker voor de schaatsverenigingen. Ik ben hier niet blij mee."Ook Jan Bols wacht in spanning af wat er gaat gebeuren. "Ze moeten eens kijken wat ze er hier in Hoogeveen allemaal voor doen", liet Bols eerder weten. "Het duurt allemaal veel te lang, belachelijk. De schaatsliefhebbers zijn er de dupe van."Het rapport van de Rekenkamercommissie wordt morgenmiddag gepresenteerd. De politiek in Hoogeveen zal dan ook met een reactie komen.