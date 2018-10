Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Werkstraf voor mishandeling van hoogzwangere vriendin De man sloeg en stompte zijn hoogzwangere vriendin in haar woning in Assen (foto: RTV Drenthe)

Een 34-jarige man uit Amsterdam is voor het mishandelen en bedreigen van zijn hoogzwangere vriendin veroordeeld tot een werkstraf van zestig uur. Dit gebeurde in de woning van de vrouw in Assen.

Het was niet de eerste veroordeling voor een mishandeling. Daarom kreeg de man ook een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd.



De man sloeg en stompte de vrouw. Hij trok haar aan de haren en sloeg haar tegen het hoofd. De man gedroeg zich erg agressief richting toegesnelde agenten. Hij bedreigde hen en zwaaide daarbij met een mes. De dreiging liep zo hoog op dat een agent zijn hand over zijn dienstwapen legde. Klaar om te schieten.



Het stel heeft de ruzie inmiddels bijgelegd. Het kind is geboren en draagt de naam van zijn vader. De man zei tegen de rechter dat hij zich wil laten behandelen aan zijn agressieprobleem.