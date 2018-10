Directeur S.I.T Controls: Geen schadelijke stoffen aangetroffen bij metingen

Directeur Anton Tuinstra van S.I.T. Controls in Hoogeveen zegt dat er in twee van de drie metingen van het RIVM geen schadelijke stoffen zijn aangetroffen.

De uitslag van de derde meting komende woensdag wacht hij niet af, omdat de klachten van de medewerkers volgens hem niet worden veroorzaakt door het productieproces. “Bij het productieproces gebruiken we geen schadelijke stoffen. Het moet iets zijn dat van buiten naar binnen is gekomen", zegt Tuinstra.De fabriek werd afgelopen donderdag twee keer ontruimd door de brandweer, nadat medewerkers onwel werden. Ze klaagden over rode ogen en geïrriteerde luchtwegen. Het bedrijf is gisteravond weer open gegaan.Tuinstra tast in het duister over de oorzaak van het onwel worden van mensen. Hij weet ook niet of de problemen een link hebben met het bedrijf Animal Care Center (ACC) dat op 2 kilometer afstand ligt en waar in 2007 25 mensen in quarantaine moesten vanwege een verdachte lucht.“Van de gemeente Hoogeveen weet ik in ieder geval dat die afgelopen donderdag niet bezig was met werkzaamheden aan het riool", aldus Tuinstra, doelend op de mogelijkheid van giftig rioolgas als oorzaak.