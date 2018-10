'Ik hield Romário ten minste één keer van scoren af'

Komend weekend speelt FC Emmen voor het eerst in de historie tegen PSV in competitieverband. In de beker stonden beide ploegen al wel drie keer tegenover elkaar. Vooral de editie van 1990 staat oud-FC Emmen-verdediger Wim Volkerink nog helder op zijn netvlies.

Ik had alles gegeven, meer dan ik ooit gedaan had in een wedstrijd Wim Volkerink

FC Emmen speelde drie officiële wedstrijden tegen PSV. In het seizoen 1982/1983 ging Emmen op eigen veld met 7-1 onderuit tegen de Eindhovenaren in de tweede ronde van de beker. In het seizoen 1989/1990 bereikte FC Emmen dus de kwartfinale, maar daarin was PSV met 4-0 te sterk. Beide ploegen stonden voor het laatst tegenover elkaar in het seizoen 1997/1998. Ook toen werd het 4-0 voor PSV in de derde ronde van de beker.