Rekenkamer presenteert conclusies ijsbaan en zwembadplan Hoogeveen

Hoe was de besluitvorming? Klopt de financiële onderbouwing? En wat concludeert de rekenkamercommissie van de gemeente Hoogeveen over de kunstijsbaanplannen? Vanmiddag om half vijf maakt voorzitter Elias de Haan de resultaten bekend op het Raadhuis.

De opdracht voor het onderzoek is in juli gegeven door de gemeenteraad. Die besloot toen in meerderheid om akkoord te gaan met een krediet voor het gecombineerde kunstijsbaan-zwembadplan. Een motie van de PvdA om een rekenkameronderzoek kreeg steun van alle partijen, behalve Gemeentebelangen.De raad vraagt van de rekenkamer onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het proces. Want de gemeenteraad ging afgelopen zomer dan wel akkoord met de gecombineerde bouw, tegelijkertijd voelde de raad ook nattigheid. Het wenst in elk geval meer zekerheid dan het college al zegt te geven.Uit het rapport van de rekenkamer zal blijken of de sceptici in de raad gelijk krijgen. Want sinds de raad eind maart 2017 als de wiedeweerga groen licht gaf voor de plannen en daarmee Assen aftroefde, is het aanvankelijke plan volledig over de kop gegaan. Een kunstijsbaan alleen bleek niet te kunnen, samen met een zwembad zou het beter moeten gaan.