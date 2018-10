Deel dit artikel:













De tap in Assen gaat open De verpakte watertap op de Brink in Assen gaat morgen officieel open (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Hij staat nu nog goed ingepakt op de Brink van Assen. Maar morgenmiddag gaat de tap open, oftewel het eerste watertappunt in Assen van de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD).

Kinderen van de Emmaschool mogen de watertap officieel openen. De speciale waterkranen met Drents drinkwater zijn een cadeau van de Waterleiding Maatschappij Drenthe, die tachtig jaar bestaat. Elke gemeente in Drenthe krijgt één openbaar watertappunt als geschenk, en extra tappunten kunnen de gemeenten tegen kostprijs krijgen.



Vier tappunten

In Assen komen er in totaal vier. Zo heeft de gemeente nog één extra gepland bij het Cruyffcourt aan de Thorbeckelaan. Twee anderen worden geplaatst door de provincie. Die wil ze in Assen bij openbaar vervoerspunten neerzetten, zoals het NS-station en het busstation in Marsdijk.



Assen heeft trouwens al een watertappunt. Die is te vinden in winkelcentrum De Triade en is van de stichting Join de Pipe. Als er goed gebruik gemaakt wordt van de tappunten, wil de gemeente Assen er eventueel meer plaatsen