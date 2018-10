88 procent van de Drentse kinderen geeft gehoor aan oproep meningokokkenvaccin

88,1 procent van de Drentse kinderen die tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 is geboren, heeft een vaccin voor de meningokokkenziekte gehaald.

''Dat is best heel veel'', reageert GGD Drenthe. Dit aantal ligt boven het landelijk gemiddelde van 85 procent.De meningokokbacterie kan zorgen voor hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De bacterie wordt overdragen via de lucht. In 2015 was er een toename te zien in besmettingen van dit type W van de meningokok. Daarom kondigde het RIVM eerder dit jaar aan jongeren te gaan inenten tegen de meningokokken.4020 Drentse kinderen die tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 geboren zijn, kregen de eerste oproep voor het meningokokkenvaccin. 3541 kinderen haalden het vaccin, de andere kinderen krijgen binnen twee weken nog een keer een oproep.GGD Drenthe is blij met de opkomst. ''We zijn blij dat mensen inzien dat er geen reden is voor onrust, maar dat het belang van het vaccin wel wordt ingezien,'' vertelt Jac Korsten van GGD Drenthe. Het kabinet wil dat 650.000 kinderen volgend jaar ingeënt zijn tegen de bacterie meningokokken. In Drenthe gaat het om zo'n 23.000 kinderen. De overige 14-jarigen en de groep 15 tot en met 18 jaar krijgt volgend jaar een oproep.In de vijf vragen over meningokokkenziekte is meer informatie te vinden over wat de meningokokkenziekte precies is.