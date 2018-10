Nog steeds droog: situatie natuur zorgelijk in gebied waterschap Vechtstromen

De warme dagen in oktober en de aanhoudende droogte maakt de situatie in het gebied van waterschap Vechtstromen nijpend.

Vechtstromen beheert onder andere het water in een aantal gemeenten in Zuidoost Drenthe."Kijk naar buiten, kijk naar de afgelopen weken en maanden. Het grondwaterpeil is historisch laag en er zit voorlopig geen verandering aan te komen. De situatie is echt zorgelijk voor de natuur", zegt waterspecialist Robert van Lenne van het waterschap tegen RTV Oost Volgens Van Lenne hebben boeren nu geen grote problemen meer, het groeiseizoen is bijna voorbij en de watervraag neemt af. Maar voor de natuur ligt dat anders."Het jaar 1976 werd afgelopen zomer als rekenmodel gebruikt als vergelijking van deze extreme droogteperiode. Maar in 1976 werd het rond deze periode wel natter. En dat is nu absoluut niet het geval. Als het grondwaterpeil-systeem zich niet snel herstelt verdwijnt er misschien wel definitief natuur. Denk aan bepaalde planten, bloemen, mossen of diersoorten", aldus Van Lenne.