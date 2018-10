Te weinig inschrijvingen: Glasvezel Buitenaf verlengt glasvezelcampagne Westerveld

Glasvezel Buitenaf in de gemeente Westerveld verlengt de glasvezelcampagne met vier weken.

Vandaag was eigenlijk de laatste dag dat inwoners van Westerveld zich konden aanmelden voor snel internet bij Glasvezel Buitenaf.Maar het aantal afgesloten abonnementen is nog niet voldoende om te kunnen starten met de aanleg. Daarom heeft de organisatie besloten de inschrijftermijn voor inwoners van Westerveld te verlengen tot 12 november."Het is nu echt spannend in Westerveld", laat directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf weten. "Inwoners willen graag glasvezel, maar het aantal aanmeldingen is op dit moment nog niet voldoende om aan te kondigen dat wij gaan aanleggen. Toch hebben wij het vertrouwen dat we met deze verlenging alsnog onze doelstelling kunnen halen."Binnen de gemeente Westerveld zijn twee concurrerende partijen actief om snel internet aan te bieden. Glasvezel Buitenaf dat samenwerkt met netwerkbeheerder Rendo, en Westerveld op Glas dat Delta Rijssen en KPN als partner heeft.