Vaste prik: 818e keer Zuidlaardermarkt

Vaste prik op de derde dinsdag van oktober: De Zuidlaardermarkt. Dit jaar voor de 818e keer.

De grootste paardenmarkt van Europa is vanochtend om 06.00 uur geopend door Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo. Door personeelstekort is er dit jaar geen toezicht van de Dierenbescherming, wel lopen er vrijwilligers rond om een oogje in het zeil te houden.Voorafgaand aan de Zuidlaardermarkt was traditioneel de Zuidlaardernacht. Volgens burgemeester Thijsen hebben de bezoekers genoten. "Die is rustig verlopen. Wel is er helaas veel vals geld in omloop geweest. Daar is iemand voor opgepakt." Het ging om briefjes van vijftig.De burgemeester verwacht dat dat probleem nu verholpen is. "Maar je weet het nooit. Het is op de Zuidlaardermarkt oppassen voor twee dingen: zakkenrollers en vals geld." Verder waren er nog kleine schermutselingen, zegt Thijsen.Qbuzz zet vandaag extra bussen in naar de Zuidlaardermarkt. Zo rijdt lijn 5 elk kwartier tussen Annen, Zuidlaren en Groningen. Lijn 48 tussen Veendam en Zuidlaren rijdt tussen maandagavond 21.00 en dinsdagavond 18.00 uur ieder uur en lijn 44 rijdt elk uur met een grote bus op de route Hoogezand-Zuidlaren-Vries-Assen.Waan je terug in de tijd met de podcast van DrentheDoc over de Zuidlaardermarkt. Een radiodocumentaire uit 1977 van Radio Noord. Meerdere verslaggevers nemen de luisteraar mee de Zuidlaardermarkt op. De één proeft een braadworst om 7 uur 's ochtends en een ander luistert mee met handjeklap.