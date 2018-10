Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drents Museum toont 3.600 jaar oud zwaard uit Echten Het oude zwaard uit Echten (foto: Drents Museum)

Het is volgens het Drents Museum in Assen een prachtexemplaar. En vanaf vandaag is het te zien voor het publiek. Een zwaard van 3.600 jaar oud. Gevonden in Echten.

Geschreven door Andries Ophof

Vooral de aangebrachte bochten in het zwaard zouden volgens het museum uniek zijn. Nooit eerder is een dergelijke vondst gedaan in Drenthe. In heel Nederland zijn maar een paar vergelijkbare exemplaren.



Ritueel offer

Het museum denkt dat het zwaard ritueel onklaar is gemaakt en is achtergelaten bij Echten als offer. Het wordt gezien als een nieuwe levensfase voor degene die het achterliet.



Het handvat is niet bewaard gebleven. Daarvoor is een replica gemaakt door de Noorse archeoloog Ørjan Engedal.



Gevonden in Drenthe

Het zwaard van Echten maakt deel uit van een expositie van wapens uit de Bronstijd. Zo zijn er ook een zwaard en een dolk te zien die gevonden zijn in Drouwen en Donderen. De wapens uit de Bronstijd zijn te zien tot en met 3 maart volgend jaar.