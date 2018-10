Kachel uit, korte broek aan: warmste Zuidlaardermarkt

De Zuidlaardermarkt van dit jaar zou wel eens de warmste van de afgelopen 818 jaar kunnen zijn, volgens RTV Drenthe-weerman John Havinga.

Het is sinds het begin van de metingen op vliegveld Eelde in 1906, nog nooit warmer geworden op 16 oktober dan 22,7 graden. De verwachting is dat we daar vandaag ruim overheen gaan.Met deze temperatuur hebben we dan ook geen verwarming nodig. Traditioneel mocht in veel noordelijke gezinnen pas de kachel aan na de Zuidlaardermarkt.Op veel plaatsen in het land zullen de temperaturen vanmiddag extreme waarden gaan halen, zegt weerman John Havinga. De verwachting is dat de dagrecords voor de maximumtemperatuur in Eelde, Hoogeveen, Leeuwarden en Nieuw-Beerta sneuvelen. Op andere plaatsen komen de temperaturen vanmiddag heel dicht bij de extreme waarde in de buurt. En dan gaat dat om tienden van graden.Hoe komt het dat we zulk extreem weer hebben op dit moment? "Enerzijds kunnen we stellen dat dit de gevolgen zijn van de klimaatverandering. Maar de relatie tussen klimaatverandering en de gevolgen voor het weer bij ons is erg complex. Je moet dus niet te snel naar de klimaatverandering wijzen als oorzaak", legt Havinga uit.Toch zien we de laatste jaren dat warmterecords vaker worden verbroken dan kouderecords. De gemiddelde temperatuur op aarde is over een heel lange periode gestegen en daardoor komt het gemakkelijker tot warmterecords, dan kouderecords.Havinga vult aan: "Anderzijds komt dit extreme weer door een samenspel van orkanen die in de atmosfeer van Europa komen. Orkaan Michael bevond zich gisteren boven Portugal en trekt nu de Middellandse Zee op. De restanten van Michael beïnvloeden vooral de oostkust van Spanje en zuidkust van Frankrijk met veel neerslag. Wij hebben er dus geen last van en hebben juist een warme zuidenwind."Het is wel eens vaker warm geweest in oktober. Dan was het vaak een paar dagen erg warm. Havinga: "Wat we nog nooit hebben gezien is dat het zo lang en zo vaak, zo warm is geworden. De warme, droge zomer heeft daar zeker invloed op gehad. Want de Noordzee is daardoor bijvoorbeeld ook een stuk warmer dan normaal."Die hoge temperatuur gaat nog een rol spelen als de herfst straks op gang komt, zegt Havinga. "We krijgen dan mogelijk te maken met zwaardere herfstbuien, die veel meer neerslag gaan meebrengen dan normaal. Over wat dit voor de winter of een eventuele witte Kerst gaat betekenen, kunnen we nog helemaal niks zeggen. Want het kan best zijn dat de wind dan uit het oosten komt en dan gaat het evengoed toch vriezen."