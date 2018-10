Met welke vrouw praat BZV-boer Marnix op de Zuidlaardermarkt?

Met wie staat boer Marnix uit Boer zoekt Vrouw toch te praten op de Zuidlaardermarkt?

De gemeente Tynaarlo plaatste vanmorgen een foto op Facebook. Daarop is de boer te zien samen met een blonde vrouw. Ze lijken samen druk in gesprek te zijn. En dan rijst al snel de vraag: is het een van de kandidaten uit het populaire datingprogramma van de KRO-NCRV? Op dit moment datet Marnix nog met drie vrouwen, onder wie de blonde Willemijn. Zij lijkt het meest overeen te komen met de vrouw op de foto. Of is het misschien toch Bertine?Op de Facebookpagina van de gemeente Tynaarlo wordt al gevraagd of de vrouw op de foto de date van Marnix is. De boer is zelf ook getagd in de foto, maar heeft nog niet gereageerd.Marnix - die in het Noord-Hollandse Wijdewormer woont - is overigens een vaste bezoeker van de Zuidlaardermarkt. "Al zeker twintig jaar komt hij naar de paarden kijken én een lekker bakkie koffie scoren", aldus de gemeente Tynaarlo.