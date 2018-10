Genoeg geld ingezameld om naaimachines van Emmen naar Tanzania te verschepen

In een grote loods in Emmen staan al maandenlang honderden naaimachines te wachten op transport naar Tanzania.

De Werkgroep Tanzania Emmen wil nog één keer naaimachines naar het Afrikaanse land sturen. Ruim 44 jaar geleden is de werkgroep opgericht door Berend en Grida Pluister uit Emmen. Grida en Berend zijn overleden. De laatste wens was om de laatste driehonderd naaimachines naar Tanzania te verschepen.Dochter Debora Molenaar-Pluister en oud-leden van de werkgroep hebben de laatste maanden hard gewerkt om de laatste zending mogelijk te maken. Een paar duizend euro was daarvoor nog nodig. Door middel van een doneeractie gaat het dus lukken om de laatste naaimachines eind deze maand naar Tanzania te laten vervoeren.In de afgelopen 44 jaar zijn er ruim vijfduizend naaimachines verstuurd. "Die naaimachines komen bij gehandicapte inwoners terecht. Als zij leren naaien, kunnen ze zichzelf financieel bedruipen door kleding te maken en te verkopen", zei Wickey Hospers, lid van de werkgroep, eerder.Als de zending lukt, is het tijdperk Werkgroep Tanzania Emmen voorbij. "Het is wel dubbel, maar aan alles komt een einde", zegt Molenaar-Pluister.