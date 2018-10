Minder paarden op Zuidlaardermarkt dan vorig jaar

De Zuidlaardermarkt telt deze editie 1.354 paarden en 22 ezels. Dat zijn er 400 minder dan het afgelopen jaar, toen er 1.754 paarden en 22 ezels aanwezig waren.

Het betekent overigens niet dat er de laatste jaren alleen maar minder dieren worden aangevoerd. Twee jaar geleden waren er bijvoorbeeld minder dieren dan dit jaar, met 1.253 paarden en 12 ezels.Het hoogste aantal viervoeters was er de laatste tien jaar in 2009. Toen waren er maar liefst 2.319 paarden en 21 ezels op de markt aanwezig. De reden van de afname ten opzichte van dat topjaar is onder meer dat er hogere eisen aan de paarden worden gesteld."Tien jaar terug konden paardenhandelaren in de ochtend gewoon met hun dieren aankomen. Dat kan nu niet meer. De markt is professioneler geworden", zegt een van de handelaren.Volgens burgemeester Thijsen is de kwaliteit van de Zuidlaardermarkt omhoog gegaan. Hij benadrukt dat de markt vooral met dierenwelzijn te maken heeft. "Met een camerasysteem kijken we of de paarden voldoende te eten en drinken krijgen. Als paarden te lang niets hebben gehad, gaan er mensen naartoe om ze te voeren."