Hevige concurrentie glasvezelinitiatieven Westerveld roept veel vragen op bij inwoners

Dat er glasvezel wordt aangelegd in de gemeente Westerveld, dat staat volgens Westerveld op Glas vast.

Maar concurrent Glasvezel Buitenaf, die ook glasvezel wil aanleggen in de gemeente, geeft het niet zomaar op en heeft de inschrijftermijn met vier weken verlengd.Ondertussen stromen de reacties van inwoners via sociale media binnen. Ze snappen er niets meer van.De verwarring was al groot. Twee aanbieders die hetzelfde willen. En beide partijen hebben, zo is te lezen op hun website, allebei evenveel inschrijvingen. Zo’n 20 procent.Westerveld op Glas (WOG) is een burgerinitiatief. Heel lang was het onduidelijk of ze een financier zouden vinden om glasvezel aan te leggen. Een buitenlandse investeerder zou het doen, maar dat is niet gelukt. En ineens was daar KPN. Zij nemen het over van WOG.Glasvezel Buitenaf is een samenwerking met RE-NET, een dochteronderneming van RENDO uit Meppel. Glasvezel Buitenaf wil veertig procent van de aansluitingen in de gemeente hebben, voordat ze beginnen met graven. KPN is al begonnen en legt sowieso aan, volgens Westerveld op Glas.Glasvezel Buitenaf heeft nu besloten om de inschrijftermijn te verlengen met vier weken. Er is nog te veel onduidelijk, zo zeggen ze. Met kortingen op de aansluiting proberen ze allebei zoveel mogelijk inschrijvingen te krijgen.Samen hebben ze inmiddels veertig procent. Twee informatiebusjes staan op plekken in Westerveld naast elkaar om bewoners over te halen om zich in te schrijven. Regelmatig gaan aanbieders op pad om huis-aan-huisabonnementen te verkopen.En ondertussen vallen bij de Westervelders regelmatig folders in de bus van aanbieders die een abonnement aanbieden. Ook dat kan rekenen op veel reacties.Westerveld op Glas wil op 23 oktober de balans opmaken. Dan moet voor de inschrijvers ook duidelijk worden hoe hoog de bijdrage is voor een glasvezelaansluiting. Er zijn gemeenten in Drenthe waar het gratis is, maar in Westerveld moet je een bijdrage van tussen de 1.000 en 1.800 euro bijdragen.Glasvezel Buitenaf neemt nog de tijd. Ook zij denken dat er nog meer inschrijvingen binnenkomen. Misschien wel veertig procent. Ze gokken daarbij ook vooral op de inwoners van kleine kernen. WOG gaat die kernen in eerste instantie voorbij met hun glasvezelnet.De gemeente Westerveld bemoeit zich niet met de onderlinge concurrentie. Die is alleen maar goed voor de inwoners, zo zegt wethouder Wilfried de Jong.