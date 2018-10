Stoppen met roken en een marathon lopen: 'Rennen is leuk'

Zittend werk op een nieuwsredactie, roken als een schoorsteen, maar dan op een dag het hele leven omgooien en uiteindelijk de marathon van Rotterdam lopen.

Hoogevener Eildert Dragt volbrengt het en schrijft er het boek 'Laatste loper' over.Jarenlang zit Dragt op een kantoor met altijd de sigaret nabij en veel meer beweging dan een rondje met de hond zit er niet in, tot hij zich realiseert dat hij zo misschien niet oud wordt.Het stoppen met roken valt niet mee, maar het lukt. Het beginnen met lopen is een heel ander verhaal. "Ik deed alles fout wat ik fout kon doen", zegt de Hoogevener. "Ik dacht dat hardlopen ook echt hard lopen was, met de nadruk op hard, maar veel belangrijker is voorzichtig beginnen. Ik kwam er uiteindelijk achter dat rennen leuk is."De Marathon van Rotterdam is voor de Drent een zware opgave."Het is emotie van begin tot eind, tranen bij de start en tranen bij de finish. Je gaat ver en verder en te ver en dan nog verder en dan red je het, dat is echt heel bijzonder."Zelf was Dragt nooit de laatste loper, maar de atleet die als allerlaatste over de eindstreep komt heeft een speciaal plekje in zijn hart. "De laatste loper is degene die op het tandvlees doorgaat, die niet van opgeven weet en zeker bij de Cascaderun in Hoogeveen en de Marathon van Rotterdam altijd op grootse wijze binnen wordt gehaald en terecht."De helft van de opbrengst van zijn boek gaat naar de organisatie Spieren voor Spieren . "Ik ben gezegend met goede genen, ik kan lopen, ik kan rennen, maar ik had een broer die niet de goede genen had, die is jong overleden", vertelt Dragt.'Laatste loper' is vanaf volgende week verkrijgbaar bij de boekwinkel of te bestellen bij boekenbestellen.nl