Ex-politieagent krijgt jaar cel voor bezit kinderporno

Een voormalige politieagent uit Assen moet de cel in voor het bezit van kinderporno en omdat hij zijn geslachtsdeel aan kinderen liet zien.

De Asser rechtbank veroordeelde hem tot één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Na de celstraf moet de man zich psychiatrisch laten behandelen.Twee vriendinnetjes van zijn dochter vertelden vorig jaar zomer aan hun moeder dat de Assenaar zichzelf voor hun ogen had bevredigd. Dat gebeurde toen de meisjes van 10 en 12 jaar bij hem in de tuin aan het spelen waren. Volgens de kinderen was het meerdere keren gebeurd.De 46-jarige man zelf zei in de rechtszaal dat het heel warm weer was en dat hij daarom zijn geslachtsdeel wilde luchten. Hij was tijdens de rechtszaak erg emotioneel.De moeder van de meisjes stapte naar de politie. De agent werd opgepakt en ontslagen toen er ook nog kinderporno werd gevonden op zijn diensttelefoon en op usb-sticks van de man.Daarover vertelde de Assenaar dat hij via chatcontacten in 2016 en 2017 kinderporno kreeg toegestuurd. Hij was het gaan verzamelen, want 'dat gaf een goed gevoel', aldus de oud-agent.De man heeft in de rechtszaal gezegd dat hij spijt heeft, maar wekt volgens de rechtbank de indruk dat hij dat vooral heeft vanwege de gevolgen die de misdrijven voor hemzelf hebben gehad. De rechtbank benadrukt in het vonnis ook dat de man als agent een voorbeeldfunctie had: "Van agenten wordt volledige integriteit en onkreukbaarheid verwacht." Door de misdrijven te plegen, heeft hij volgens de rechtbank het vertrouwen van de maatschappij en zijn collega’s beschadigd.