Meer ernstig verstandelijk beperkten in Drenthe Bij Vanboeijen in Assen worden cliënten ouder en blijven er langer wonen (foto: Vanboeijen)

In ons land is het aantal ernstig verstandelijk beperkten in zeven jaar met 55 procent toegenomen. Wat merken zorginstellingen in Drenthe hiervan?

In 2011 telde Nederland 65.545 ernstig verstandelijk gehandicapten. Begin dit jaar waren dat er 101.960, meldt het Centrum Indicatiestelling Zorg.



Trajectum

Volgens Paul Koopmans van Stichting Trajectum in Assen raakt de stijging heel Nederland. "Dus ook Drenthe. Elke instelling krijgt hier mee te maken. Er zit door de stijging soms druk op het personeel", vertelt Koopmans.



Aan de andere kant biedt het ook kansen. "Aan de slag gaan met mensen met deze complexe problematiek is een uitdaging en een geweldig mooi vak. We ondersteunen daarom initiatieven vanuit de branche van harte", doelt Koopmans op de campagnes om meer mensen in deze tak van de zorg te krijgen.



Volgens Koopmans kan Trajectum, ondanks de stijging, de cliënten wel voldoende aandacht geven. "Het is soms spannend, maar problematisch is het dus niet. Maar dat we die stijging ondervinden, onderschrijf ik."



'Tekort aan goed personeel'

Ook bij de Trans in Rolde merken ze de toename. "We merken een kleine stijging van mensen die intensieve zorg nodig hebben", zegt Elisa Eggink. "En dat is soms moeilijk omdat er een tekort aan goed personeel is. Een van de redenen daarvan is dat er vroeger een speciale opleiding was die mensen opleidde om met deze groep aan de slag te gaan, de Z-opleiding, waarbij de 'Z' voor zwakzinnig staat", vertelt Eggink. "Tegenwoordig heb je de opleiding Zorg en Welzijn. Dat is veel breder, met modules. Daarmee ondervang je niet de problematiek van deze cliënten".



Volgens Eggink is het belangrijk voor deze cliënten dat ze voor een langere tijd dezelfde begeleider(s) hebben. "Daarom moeten we personeel vinden waarmee de cliënten een band kunnen opbouwen, die ze kunnen vertrouwen. Flexwerkers en vakantiekrachten zijn om die reden niet handig. Er moet vast personeel komen."



Vanboeijen

Ook bij Vanboeijen in Assen merken ze een toename. Dat heeft vooral met vergrijzing te maken zegt manager Aimée van der Merk. "Wij zien dat een deel van de bewoners hun hele leven in Vanboeijen blijft wonen. En mensen worden ouder. We zien een groei van oudere cliënten met dementie en bewoners die complexe zorg nodig hebben."