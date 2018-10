Deel dit artikel:













Video: Opvoeding van een beverjong De bever leeft meestal in een kleine familie in de buurt van water (foto: Free Nature Images/Mark Zekhuis)

Op deze beelden van Cindy de Jonge-Stegink uit de beverburcht in de Drentsche Aa is te zien hoe een beverjong les krijgt van een van zijn ouders of een oudere broer of zus.









Otters zijn normaal gesproken schuwe dieren maar afgelopen week hadden we maar liefst vijf otters in beeld. Een moeder en haar vier jongen lieten zich overdag zien.



Het jong is een halfjaar oud en wordt al behoorlijk groot. Hij leert hoe hij aan voedsel komt en ook zie je het jong knagen aan een tak. Dat laatste is belangrijk voor het onderhoud van de alsmaar doorgroeiende voortanden.