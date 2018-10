Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwe staking metaalsector in Hoogeveen In juli werd ook al gestaakt bij Fokker (foto: RTV Drenthe)

Voor de poort van Fokker in Hoogeveen staken morgenvroeg 250 medewerkers van verschillende metaalbedrijven voor een betere cao. Het is de volgende staking in een landelijke reeks in de metaalbranche.





Lees ook: Fokker-medewerkers leggen werk neer en slaan met mokers

'Eerlijke cao'

Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen eisen een toekomstbestendige en eerlijke cao, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook moeten er betere voorwaarden komen voor uitzendkrachten.



Afgelopen maandag staakten medewerkers van Prysmian Draka, VDL Wientjes Emmen, Resideo (voorheen Honeywell) in Emmen en Rademakers Gieterij in Klazienaveen.



Lees ook: 'Als je werkgevers nu hun zin geeft, sta je straks machteloos'

De cao waarvoor gestreden wordt, geldt voor 150.000 medewerkers in de metaalsector in ons land. Het gaat om medewerkers van Fokker zelf, Burgerhout in Assen en Muelink & Grol in Groningen. Vanaf half acht leggen ze het werk neer en voeren ze actie. In juli werd ook gestaakt bij Fokker.Vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen eisen een toekomstbestendige en eerlijke cao, met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook moeten er betere voorwaarden komen voor uitzendkrachten.Afgelopen maandag staakten medewerkers van Prysmian Draka, VDL Wientjes Emmen, Resideo (voorheen Honeywell) in Emmen en Rademakers Gieterij in Klazienaveen.De cao waarvoor gestreden wordt, geldt voor 150.000 medewerkers in de metaalsector in ons land.