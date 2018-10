Eis: bijna 2,5 jaar cel voor woningoverval in Assen

Voor het plegen van een gewapende woningoverval in Assen in december 2015 eist justitie 343 dagen cel en daarbij nog anderhalf jaar voorwaardelijk tegen een man uit Assen.

Hij bonkte op 2 december 2015 ’s nachts op de deur bij het slachtoffer aan de Hofstukken in de wijk Peelo en riep “Politie! Doe open!”Toen de man dat deed, werd hij hardhandig zijn hal in gedrukt en kreeg hij een pistool tegen het hoofd. Ook werd hij geslagen. De dader eiste geld. Het slachtoffer gaf hem zo’n 300 euro mee, vertelde hij later. Volgens hem was de overvaller, die een sjaal voor zijn gezicht had, alleen. Hij herkende de 25-jarige Assenaar, de twee kenden elkaar van school.De verdachte bekende in de rechtszaal dat hij bij het slachtoffer was geweest. "Ik heb hem ook geslagen. Hij verkocht drugs aan 12- en 13-jarige jongeren en ik wil niet dat dat gebeurt in mijn stad”, zei de Assenaar. Een pistool had hij naar eigen zeggen helemaal niet. Geld had hij ook niet geëist of gekregen. Hij was wel zwaar onder invloed van xtc die nacht.De man zei tegen de rechters dat na hem een andere man de woning aan de Hofstukken binnenging. Dat was een 35-jarige kennis van hem uit Assen. Met die man was hij die nacht op pad, verklaarde hij, en die had wel een wapen.De 25-jarige man werd op 4 december 2015, twee dagen na de overval, opgepakt en zat daarna bijna een jaar in voorarrest voor hij werd opgenomen in een kliniek om af te kicken van de drugs. Na een jaar zou de rechtszaak tegen hem en de 35-jarige Assenaar worden behandeld, maar de zaak werd alsnog uitgesteld voor het horen van getuigen. De laatste werd pas twee maanden terug verhoord.Omdat de jongste verdachte klaar is met zijn behandeling, werk heeft en zijn leven flink heeft gebeterd, wil de officier van justitie niet dat hij nog de cel in gaat. Daarom eiste die een celstraf gelijk aan het voorarrest. Om te voorkomen dat hij toch weer in de fout gaat, wil ze dat hij als waarschuwing anderhalf jaar voorwaardelijke celstraf met drie jaar proeftijd krijgt.De 35-jarige Assenaar bekende dat het wapen dat bij de overval werd gebruikt, een semiautomatisch gaspistool, van hem was. Voor wapenbezit eiste de officier twaalf dagen cel tegen hem. De man stond ook terecht voor medeplichtigheid aan de overval. Daarvan vroeg ze vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs. De Assenaren horen hun straf op 30 oktober.