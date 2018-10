Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volleybalsters verliezen van China De Nederlandse volleybalsters verloren van China (foto: EPA)

De Nederlandse volleybalsters, met spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen, hebben vandaag bij het WK in Japan verloren van China. Na de sensationele zege op de Verenigde Staten was de olympisch kampioen in vier sets te sterk: 23-25, 25-13, 25-18 en 25-17.

Door het verlies eindigt Oranje als tweede in de groep en neemt de ploeg het vrijdag in de halve finale op tegen Servië, dat na de winst op Italië winnaar werd van de andere poule.



Nederland begon sterk tegen de Chinese vrouwen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won de eerste set met 25-23. Maar in het tweede bedrijf was de Aziatische ploeg behoorlijk sterker en trok de stand met 25-13 weer gelijk. In de derde set kon Nederland lang bijblijven. Maar in de slotfase liep China toch uit en pakte de set met 25-18. Dat gold ook voor de vierde set. Nederland slaagde er niet meer in de wedstrijd te verlengen. Met 25-17 maakte China het af.