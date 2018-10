'Voor tip in vermissingszaak Willeke Dost mag je me 's nachts wakker bellen'

De bekendste misdaadjournalist van Nederland komt vandaag naar Assen.

In theater De Nieuwe Kolk vertelt hij over zijn werk en het proces rond Willem Holleeder. Kort daarvoor signeert hij zijn boek ‘De Ontvoering’ en ‘PS Dit is Vertrouwelijk’ dat hij samen schreef met advocaat Gerard Spong, in warenhuis Vanderveen.Wij stellen alvast zes vragen aan de misdaadverslaggever:"Het is ooit zo gegroeid. Ik heb dat natuurlijk nooit zo beoogd. Maar ik ben ooit veertig jaar geleden als journalist begonnen. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor misdaad. Daar ben ik over gaan schrijven. Later ben ik uitzendingen gaan maken en dan ben je op een gegeven moment misdaadverslaggever en is er eigenlijk geen weg meer terug.""Die fascinatie zat er eigenlijk op de lagere school al in. Ik was in die tijd niet zo ijverig op school, ik had er een hekel aan. Maar ik las wel de krant. De topografie van Drenthe kende ik dus niet. Maar ik wist wel alles van de moord op John F. Kennedy, Martin Luther King en Robert Kennedy.""Laat ik het zo zeggen: ik ben altijd en overal waar ik kom alert. Dat is een tweede natuur geworden. Dat moet je misschien wel hebben in dit vak. Het kost me niet heel veel moeite. Het is gewoon iets dat gebeurt. Mensen zeggen altijd: jij ziet meer dan een ander. Ik kan bijvoorbeeld zeggen: Hé, die auto zag ik hier gisteren ook al in de straat. Dan kijkt iedereen me verbijsterd aan. Maar ik zie dat gewoon.""Daar heb ik heel wat manuren in zitten. Het is een zaak die altijd nog hoog op mijn denkbeeldige lijstje van onopgeloste zaken staat. Ik zou heel graag willen weten hoe dat in elkaar steekt. Als een zaak zo lang onopgelost is, moet je vaak wel eerst weer een concrete tip krijgen om er achteraan te gaan. Maar ze mogen me er 's nachts voor wakker bellen.""Een heleboel zaken blijven me bij. Ik vind het heel moeilijk om daarin te wedijveren. Eigenlijk is elke zaak even belangrijk. Elke moord is even erg. Als ik een zaak moet noemen waar ik trots op ben, of voldoening over voel, dan is dat de Puttense moordzaak. Daarbij zijn twee onterecht veroordeelde mannen vrijgepleit en de echte dader is vast komen te zitten. Ik heb er jaren aan gewerkt.""Ik ben niet heel erg goedgelovig meer, dat is een ding dat zeker is. Ik geloof nooit meer mensen op hun blauwe ogen of op hun trillende lip. Je let niet meer heel erg op hoe dramatisch iemand iets vertelt. Onder de grootste misdadigers zitten de grootste toneelspelers."