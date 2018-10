Treinwagon uit Tweede Wereldoorlog wordt gerestaureerd

Er wordt hard gewerkt op de parkeerplaats van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar wordt namelijk een oude treinwagon uit de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd.

"Eigenlijk alles wat je nu ziet, dat is origineel behalve het hout", vertelt Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Het onderstel en het geraamte dat je nodig hebt om het hout te dragen, dat is allemaal origineel. Inmiddels is dat gestraald en in de verf gezet. Wat we nu doen is al het oude hout vervangen."Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vooral joden in deze treinwagon gestopt en naar vernietigingskampen gedeporteerd. In één zo'n wagon werden wel 75 mensen opgesloten. Drie dagen en twee nachten later gingen de deuren pas weer open. "Een wagon is het algemene internationale symbool voor de Jodenvervolging", aldus Mulder."Deze wagon staat eigenlijk halverwege waar oorspronkelijk de spoorlijn liep. Dus op die manier verbind je eigenlijk ook waar vroeger de aftakking was van station Hooghalen en het kampterrein. En dat willen we ook graag."De restauratie is over een week of zes klaar, maar bezoekers mogen dan niet binnenkijken. "Nee ik vind dat dat niets toevoegt aan datgene wat je eigenlijk wil vertellen. Dan zie je een lege wagon en dan nog kun je je er geen voorstelling bij maken. Dat kun je beter op een andere manier doen door een overlevende er bij te zetten er er over te laten vertellen. Daar zijn we naar aan het kijken of dat kan."