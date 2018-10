Deel dit artikel:













Geen vuurwerkopslag in binnenstad Coevorden Het pand in Coevorden waar de vuurwerkopslag was gepland (foto: Steven Steven/RTV Drenthe)

De kans dat er een vuurwerkopslag in het centrum van Coevorden komt is een stuk kleiner geworden. Bij nader inzien wil het gemeentebestuur de vergunning toch niet verlenen.

Geschreven door Steven Stegen

Het college besloot vanmorgen om het advies van de bezwarencommissie te volgen. Die boog zich over bezwaren uit de buurt en oordeelde dat het bouwen en in bedrijf hebben van een permanente vuurwerkopslag niet past in het bestemmingsplan.



“In het bestemmingsplan staat dat detailhandel is toegestaan. Daar past een permanente vuurwerkopslag niet bij”, stelt wethouder Jeroen Huizing. Hij spreekt van ‘voortschrijdend inzicht’, want in eerste instantie wilde het college de vergunning wel verlenen.



Dode mus

Juist dat laatste steekt bij initiatiefnemer Harm Kallenkoot, zo zegt zijn woordvoerder Frans Köhler. “De gemeente komt niet erg betrouwbaar over. Ze zeggen steeds dat het plan past in het bestemmingsplan en nu is dat volgens de gemeente niet meer zo. De ondernemer is op het verkeerde been gezet en blij gemaakt met een dode mus.”



Köhler weet nog niet of zijn cliënt in beroep gaat bij de rechtbank. Daar is nog zes weken de tijd voor. “Eén ding is wel duidelijk: het is zo december, dus het is hoe dan ook een verloren jaar.”