Wethouder Slomp noemt Rekenkamerrapport 'onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd'

Wethouder Erwin Slomp noemt het rapport van de Rekenkamercommissie over de plannen voor een kunstijsbaan met zwembad in Hoogeveen onbegrijpelijk, onvolledig en ongenuanceerd.

Volgens de Rekenkamercommissie van de gemeente loopt Hoogeveen een risico van vele miljoenen euro's als het plan voor een kunstijsbaan met zwembad doorgaat. Bij de bouw en bij de exploitatie dreigt een financiële strop. Ook hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd. En heeft de raad op basis van te weinig informatie en onder druk besloten tot de bouw van eerst een ijsbaan en later een combinatie van ijsbaan en zwembad.Wethouder Slomp is het daar niet mee eens. "Op 12 juli heeft de raad een besluit genomen. Daar hebben ze de kaders vastgesteld. Binnen die kaders hebben ze gezegd: het college gaat voortvarend aan de slag. Maak die ijsbaan met zwembad en houd ons op de hoogte. We hebben een paar toezeggingen gedaan. Er moesten een aantal deelprojecten worden uitgewerkt en daar zijn we mee bezig."Volgens het college van B&W gaat de Rekenkamer de mist in omdat ze verder is gegaan dan de opdracht. 'In het onderzoek van de Rekenkamercommissie is ook gevraagd naar toekomstige informatie van het project. Echter, ten tijde van het onderzoek was deze informatie nog niet klaar. Hierdoor kan onterecht de indruk ontstaan zijn dat het project onvoldoende is uitgewerkt en dat de gemeenteraad een beslissing op basis van onvoldoende informatie heeft genomen' zo schrijven B&W in een pittige reactie.B&W vinden het rapport ook onvolledig omdat de Rekenkamer vooral de risico's die er in het ijsbaan-zwembad plan zitten benadrukken. Dat zijn de risico's over oplopen van bouwkosten en minder inkomsten en verliezen uit de exploitatie. Maar er zijn ook kansen op meer bezoekers en een betere exploitatie die de Rekenkamer weet maar niet benadrukt.Wethouder Slomp gaf eerder aan dat als de subsidie van vijf miljoen euro van de provincie niet door gaat, de stekker eruit gaat. En de raad kan altijd nog nee zeggen bij de aanbesteding als de kosten hoger zijn dan 31 miljoen. Slomp wil geen conclusies verbinden aan het rapport van de Rekenkamer en komt niet met een forse heroverweging. "Nee die mening hebben wij niet. Als je het rapport goed leest, schrijft de Rekenkamer in paragraaf 1.3 dat een aantal documenten nog uitgewerkt moeten worden na 12 juli. Nou daar zijn we mee bezig", besluit Slomp. Het college wil vooral verder met het plan