De Rekenkamercommissie verwacht dat de extra kosten voor een kunstijsbaan met zwembad in Hoogeveen boven de 35 miljoen euro uitkomen. Volgens Elias de Haan van de Rekenkamer van de gemeente zitten de extra kosten 'm vooral in de verwachte overschrijving van de bouwkosten.

Dat staat in het rapport van de Rekenkamercommissie die eerder vanmiddag is gepresenteerd. Volgens De Haan loopt de raad drie grote risico's als het de plannen voor een kunstijsbaan met zwembad doorzet."Uiteindelijk bepaalt de raad welke risico's ze willen nemen. Wij benoemen ze. De bouwkostenoverschrijding is een risico en een ander groot risico is dat de provincie Drenthe uiteindelijk zal zeggen: jammer dan, maar óf het proces moet over óf we trekken de subsidietoezegging in. En een derde risico is dat de obligatielening niet wordt wat men daarvan verwacht. Dan zul je dus als raad opnieuw moeten bijspijkeren", aldus De Haan.Volgens De Haan is het college formeel gezien collectief verantwoordelijk voor het proces van de plannen. "Dus burgemeester en wethouders. De burgemeester (Karel Loohuis, red.) heeft een specifieke taak in gemeenteland. Hij is verantwoordelijk voor integrale besluitvorming. Hij moet toezicht houden op de kwaliteit van de besluitvorming en ook van de stukken die naar de raad gaan. Die was in onze beleving onder de maat."